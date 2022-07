Separação de Shakira e Piqué foi por motivos financeiros, revela ex-cunhado da cantora

O ex-cunhado de Shakira (confira galeria de fotos abaixo) , Roberto Garcia, contou em entrevista ao jornal espanho ‘EsDiario’ que a separação da cantora e do zagueiro Piqué, do Barcelona , teria acontecido por motivos financeiros. A informação se soma a outras versões que apontam que o atleta seria infiel no relacionamento.

Segundo Roberto, o jogador teria pedido dinheiro emprestado a Shakira para investimentos imobiliários, porém a cantora e sua família recusaram a investida. Apesar do longo relacionamento, os dois nunca foram casados no papel e dividiam as contas meio a meio, sem misturar as finanças.

“De acordo com o que uma pessoa muito próxima a eles me disse, houve um problema econômico entre os dois. Eles não misturavam o dinheiro e levavam a economia familiar em 50%. Shakira está investindo em outros negócios de construção e queria ter algo em Bahamas ou Colômbia”, disse.

“Shakira notou Piqué porque ela gostava que ele fosse o pai de seus filhos. Ela sabia que nunca se casaria com ele”, completou o ex-cunhado da cantora.

Fortuna de Shakira

Apesar de jogar em um dos maiores clubes do mundo, Piqué possui uma fortuna quatro vezes menor em comparação a colombiana que é uma cantora de renome mundial.

Segundo o site especializado em fortuna de famosos, “Celebrity Net Worth”, a cantora tem uma fortuna avaliada em US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) e o zagueiro acumula US$ 80 milhões (R$ 382 milhões).

*Com informações do site Ig

