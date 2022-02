Criança desaparecida há mais de 2 anos é encontrada viva debaixo de escada

Nova York – Uma criança desaparecida há mais de 2 anos foi encontrada com vida em um pequeno quarto embaixo de uma escada. A menina, identificada como Paislee Shultis, estava desaparecida desde 2019 e foi localizada em uma casa na cidade de Saugerties, no vale do rio Hudson, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, após uma busca policial, na última segunda-feira (15).

Paislee tinha 4 anos quando desapareceu e, segundo a polícia local, foi encontrada com boa saúde. Ela agora está de volta à custódia de seu guardião legal e se reuniu com sua irmã mais velha. A criança passou esse período em um “quarto pequeno, úmido e frio“.

Ela foi encontrada após a polícia uma denúncia de que a criança poderia estar detida em um local escondido em Saugerties.

Kimberly Cooper, de 33 anos, e Kirk Shultis Jr., de 32, pais biológicos da menina e que não têm a guarda dela, são os suspeitos e foram acusados ​​de interferência na custódia, além de colocar em risco o bem-estar de uma criança.

A casa em que a criança estava escondida era do avô, pai de Kirk Sultis. Ele disse não ter visto a menina desde que ela desapareceu.

Pouco mais de uma hora em sua busca, a polícia notou que a escada do porão estava estranha e ao analisar com uma lanterna, percebeu que se tratava de degraus falsos.

Quando eles foram removidos, a polícia localizou a criança e Cooper dentro de uma pequena sala improvisada.

Kirk Shultis Sr., de 57 anos, também foi acusado de interferir na custódia de primeiro grau e colocar em risco o bem-estar de uma criança.

Pai e filho foram indiciados e liberados com ordens de ficarem longe da criança. Kimberly, que também tinha um mandado pendente, foi indiciada e permanece presa.

*Com informações da ABC News.

