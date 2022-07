Fátima Bernardes vai às lágrimas ao se despedir do ‘Encontro’

Fátima Bernardes entrou, na manhã desta sexta-feira (1º), pela última vez, no estúdio do Encontro, o seu programa nos últimos 10 ano. A apresentadora começou a apresentar a atração do lado de fora e foi conversando com os telespectadores. Entretanto, ela foi surpreendida por toda a sua equipe, que fez um corredor para receber a jornalista.

“Este é o nosso último programa juntos neste horário. Por isso, eu queria mostrar essa entrada no estúdio, onde passei os últimos 10 anos e onde nós vivemos coisas incríveis”. Entretanto, Fátima não contava que toda a produção estaria à sua espera. Com uma recepção com muito calor, a jornalista não conseguiu conter a emoção e foi às lágrimas.

OBRIGADO, FÁTIMA! Hoje é o último dia da apresentadora no programa. Vem comigo assistir esse #Encontro cheio de emoção 💘 pic.twitter.com/F0Ue0G9Azf — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 1, 2022

Nem os produtores que ficam atrás das câmeras ficaram de fora da homenagem.

*Com informações do Metrópoles

