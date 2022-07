PM mata irmã e é presa pelo próprio marido policial no RJ

Testemunhas afirmam que as duas irmãs discutiram em posto de gasolina em São Gonçalo

Uma policial militar foi presa neste sábado (2) em São Gonçalo (RJ) sob suspeita de ter matado a própria irmã num posto de gasolina. Ela foi presa pelo próprio marido, que também é agente da corporação.

De acordo com testemunhas, as duas as irmãs, Rhaillayne e Rayana Oliveira de Mello discutiram por volta das 8h antes dos disparos.

“Elas vieram aqui da outra rua, onde tem vários bares, e elas já estavam discutindo lá. Aqui tem um banheiro e elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato lamentável. Só escutei o barulho, muito, muito tiro”, disse Josiane Silva, atendente do posto, à TV Globo.

Rhaillayne é policial militar lotada no 7º Batalhão da PM, que atua na cidade. Ela foi presa pelo próprio marido, cujo nome não foi divulgado, que também é PM.

“A arma de fogo usada pela policial foi apreendida. A Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso através da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ªDPJM)”, afirmou a PM, em nota.

*Com informações da Folha

