De vermelho, ex-BBB Milena Fagundes é agredida na festa da vitória do Caprichoso em Manaus

Manaus (AM) – A ex-BBB manauara Milena Fagundes relatou nas redes sociais que foi agredida, na noite deste sábado (2), durante a festa da vitória do boi Caprichoso, campeão do Festival Folclórico de 2022, no Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o depoimento da ex-sister, a situação aconteceu por conta dela comparecer à festa da vitória do Boi Azul vestida com a cor vermelha, símbolo do boi rival Garantido. Torcedores consideraram a atitude de Milena como uma afronta e uma confusão se instaurou no evento.

Milena foi atingida por latas de cerveja e chegou a ser empurrada no meio da multidão, momento em que caiu no chão e sofreu escoriações nas pernas. A empresária foi retirada do local por um amigo e, após chegar em casa, recebeu vídeos de um homem no palco falando ao microfone que ela “burlava o campeonato”.

Em suas redes sociais, a ex-bbb alegou que foi à festa da vitória por amar a cultura amazonense e que acreditava que poderia ser bem recebida apesar da rivalidade entre os bois. A manauara complementou ainda que a torcida foi extremamente agressiva e não considerou o que foi feito por ela para divulgar o Festival durante a participação no Big Brother Brasil 9.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Boi Caprichoso, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço está aberto e a nota será acrescentada assim que enviada.

Leia mais:

Estagiária é demitida por fazer TikTok com funk proibidão enquanto usava uniforme

Cantor Bruno Camurati é cortado de festival de música cristã após revelar ser gay

Após ‘open maconha’, Filipe Ret é investigado por tráfico de drogas