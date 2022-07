Sucuri “vomita” jacaré em praça pública de Manaus; veja vídeo

Manaus (AM) – Uma cena inusitada foi flagrada por moradores do bairro Redenção, zona Centro – Oeste da capital amazonense, na manhã desta segunda-feira (4).

Após engolir um jacaré, a sucuri vomitou o réptil em praça pública. Em imagens que circulam pelas redes sociais, os moradores conseguem puxar a cobra, que está com a barriga dilatada pelo tamanho do animal e que estava às margens de um igarapé da localidade.

Curiosos, todos queriam saber o que a serpente engoliu, quando se deparam com o rabo de um jacaré saindo da boca da cobra.

Acompanhe o vídeo:

Cobra é flagrada regurgitando jacaré em Manaus pic.twitter.com/K6TBe61xqG — Babilônia (@hamudaniel19) July 4, 2022

Anaconda

As sucuris, popularmente conhecidas como anacondas e eternizadas até nas salas de cinemas, são uma das grandes serpentes não peçonhentas do planeta. Animais essencialmente carnívoros. A maior do mundo, com comprimento comprovado, está no museu de Londres e tinha 8, 80 metros.

Essas cobras costumam comer quando jovens uma variedade de animais como répteis, aves e mamíferos. Quando adulta, essa dieta se restringe a mamíferos, répteis de grande porte como jacarés. Há relatos que estes animais podem engolir bezerros e capivaras. Não há comprovado, cientificamente, que este animal tenha engolido um ser humano.

Edição Web: Bruna Oliveira

