“Lancei música e só falam se sou gay”, reclama Vitão após falar sobre a sexualidade

O cantor Vitão usou sua rede social para lamentar que sua vida pessoal fique mais em destaque do que a sua carreira. Após revelar em uma entrevista que estar redescobrindo sua sexualidade, o assunto viralizou na web.

Em uma série de stories no Instagram, Vitão fez um desabafo sobre o assunto: “O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. E como isso acaba encaixotando a gente de todas as formas, aprisionando a gente em muitos momentos. E como isso é um grande determinador social de respeito, poder, de como as pessoas te veem, te respeitam ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano?”, escreveu ele.

“Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encostar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa, de órgão sexual. Ou você é bi, ou gay, ou hétero, ou alguma da outras siglas. E isso acaba determinando tudo na nossa vida por que tem que ser assim? Será que isso existe realmente na nossa natureza? Eu acho que não”, afirma.

“Eu sou músico, para quem não sabe, lancei uma música hoje, inclusive, e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não, ao invés de ouvir minha música. E, talvez, ouvindo minha música você entenda muito mais a verdade. Esse é meu questionamento. Só quero gerar debate e discussão, é isso que os artistas fazem. Que a gente possa ser cada vez mais livre com o ser humano”, finalizou.

