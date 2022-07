Passagem de transporte coletivo poderá ser paga por telefone celular em Manaus

Manaus (AM) – Para oferecer melhorias nos serviços oferecidos aos usuários do transporte coletivo, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), disponibilizará plataformas de bilhetagem on-line, em que os usuários poderão utilizar o celular (Android ou iOS) para adquirir recargas, utilizar QR-Code para pagamentos, validar e gerenciar seus créditos eletrônicos de forma totalmente digital.

As cobranças das passagens poderão ser efetuadas diretamente nos validadores dos ônibus, diminuindo a circulação de dinheiro nos coletivos e aumentando a segurança dos usuários. A capital amazonense é a 10ª do país a receber esta solução de bilhetagem eletrônica.

Com a implantação e modernização da bilhetagem, os usuários ainda poderão utilizar uma “carteira digital” que será gerenciada por meio do aplicativo “Cadê Meu Ônibus” e a conta abastecida com crédito e o pagamento da passagem realizada por QR-Code ou aproximação. Outra novidade será a possibilidade de fazer recargas dos cartões Passa Fácil, via PIX, e a validação instantânea dos créditos também por meio de PIX.

Os usuários de transporte ainda terão a opção de fazer recarga a bordo com o uso de cartão de crédito ou débito, por aproximação, direto nos validadores.

Para otimizar o sistema, será intensificada a biometria facial para evitar fraude no uso dos cartões com benefícios de Passe Livre, estudantil de meia-passagem e gratuidade. Uma máquina fotográfica de alta resolução identifica o rosto do portador do cartão, evitando fraudes.

“O uso do telefone celular, do QR-Code e de outras formas para facilitar o acesso ao transporte coletivo é a nossa busca pelo atendimento de qualidade ao usuário, conforme a determinação do prefeito David Almeida. Estamos trabalhando para sanar problemas e criar novas soluções que gerem conveniência para quem precisa comprar créditos, se cadastrar e muito em breve, ter a sua carteira digital”, destaca o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico.

Sobre o aplicativo

As vantagens do novo sistema ultrapassam a bilhetagem do transporte coletivo de Manaus, que atende 580 mil passageiros diariamente. A comunicação do GPS que transita com os validadores e que já estão em circulação nos coletivos, possui tecnologia e resposta para o Cadê Meu Ônibus, aplicativo que possui mais de 350 mil usuários ativos e que auxilia na busca por linhas, notifica quanto tempo falta para o ônibus chegar e faz planejamento de rotas, caso o passageiro não conheça o endereço de destino e linhas para chegar até ele.

O app também está recebendo atualizações do sistema e em breve estará com todas as opções de compra e carteira digital disponíveis.

Frota de ônibus

A administração da frota da capital é coordenada 24 horas onde é possível identificar atrasos, adiantamentos, desvios de itinerário, velocidade média acima da permitida e carros da mesma linha em comboios, também será aperfeiçoada com a comunicação mais eficaz dos GPSs dos validadores.

A tecnologia agiliza as informações de problemas como quebra mecânica, localização do veículo e auxilia na reorganização do planejamento de linhas.

*Com informações da assessoria

