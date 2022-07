Ruas do conjunto Flamanal são recuperadas em Manaus

Manaus (AM) – Dando continuidade às ações para levar melhor infraestrutura urbana aos bairros da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), reforça, nesta segunda-feira (4) os serviços de recuperação asfáltica na zona Centro-Oeste.

As equipes executam os serviços nas ruas Orquídea, Samambaia, Girassol, Alecrim, Manjerona, Violeta, Lírio, Jasmim, travessa “E” e avenida Desembargador João Machado, no conjunto Flamanal, bairro Planalto, esta última, uma das principais do bairro, com 600 metros de extensão, onde serão aplicadas 500 toneladas de massa asfáltica.

Todas essas vias estavam completamente danificadas, por não receberem serviços de infraestrutura há anos, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

O titular da Seminf, Renato Júnior, acompanha os serviços no conjunto Flamanal e destaca que os trabalhos são feitos para recuperar essas vias em toda a extensão, especialmente em pontos mais críticos.

Posteriormente, o conjunto também receberá serviços de recapeamento total, por meio do programa “Asfalta Manaus”.

“Aqui nessas vias do conjunto Flamanal, no Planalto, as equipes da Seminf trabalham na aplicação de massa asfáltica de qualidade, dando celeridade ao cronograma de asfaltamento das 10 mil ruas, nessa primeira fase do programa. Estamos levando dignidade à população, seguindo sempre a determinação do prefeito David Almeida”, afirmou o secretário.

Uma equipe composta por dez homens da Seminf faz a manutenção preventiva, utilizando máquinas retroescavadeiras, caçambas e rolos compactadores. Nessas vias, é feita a reconstituição da base, fresagem e, por fim, a aplicação da massa asfáltica.

Os serviços de recuperação asfáltica no conjunto Flamanal serão finalizados ainda esta semana.

*Com informações da Prefeitura de Manaus]

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Prefeitura asfalta 15 ruas do Parque 10, em Manaus

David Almeida e Wilson Lima fiscalizam obras do ‘Asfalta Manaus’ na Zona Norte

‘Asfalta Manaus’ começa recapear ruas das zonas Norte e Centro-Oeste de Manaus