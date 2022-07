Furacão está concentrado no Paraguai para enfrentar o Libertad

Nesta segunda-feira (4), o Rubro-Negro encerrou a preparação com um treino

O Athletico já está concentrado na Grande Assunção para o duelo decisivo diante do Libertad, válido pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. O jogo será nesta terça-feira (5), às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Defensores del Chaco.

Depois do duelo contra o Palmeiras, no último sábado (2), a delegação do Furacão permaneceu na capital paulista. Treinou na manhã deste domingo (3) e seguiu em voo fretado, por volta das 18h (horário de Brasília), para Assunção. O trajeto durou cerca de duas horas.

Nesta segunda-feira (4), o Rubro-Negro encerrou a preparação com um treino no Paraguai, no período da tarde.

Em busca da vaga

O Athletico busca avançar pela segunda vez em sua história para as quartas de final da Libertadores. Nas sete participações anteriores, classificou-se para as quartas em 2005, quando foi vice-campeão.

Para se classificar, o Furacão conta com a vantagem do empate no Defensores del Chaco. Se o Libertad vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O gol marcado como visitante não é utilizado como critério de desempate.

