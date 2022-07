Gloria Perez relembra morte da filha em trailer de documentário: ‘A verdade é uma só’

A autora Gloria Perez apareceu em trechos inéditos do documentário “Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez”, do serviço de streaming HBO Max.

As imagens fazem parte do novo trailer da produção que foi lançado nesta terça-feira (5).

“Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”, disse Gloria.