Shakira pretende fazer acordo com Receita espanhola para evitar prisão, diz jornal

Após ser acusada de não pagar impostos durante período em que morou na Espanha (2012-2014), Shakira pretende fazer um acordo com a Receita Federal Espanhola a fim de evitar um escândalo midiático. As informações são do jornal “El País”.

De acordo com o veículo, o objetivo da defesa de Shakira é evitar um julgamento que fará uma verdadeira pressão midiática na vida da cantora, a publicação define como “seu maior desejo desejo de passar despercebida”.

Em 2021, uma investigação reuniu provas de que a artista teria fraudado cerca de R$97 milhões em impostos. Em maio deste ano, um audiência a condenou em última instância e derrubou o recurso da defesa.

Provas como dados de seu cartão de crédito, selfies publicadas nas redes sociais e até a confirmação de aluguel de um estúdio de gravação foram utilizados para comprovar a ligação de Shakira com a Espanha durante dois anos, o suficiente para estabelecer o pagamento dos impostos durante o período, de acordo com a Justiça.

Vale lembrar que a cantora passa por um processo recente de separação de Gerard Piqué. Segundo pessoas próximas ouvidas pelo “El País”, Shakira pretende encerrar o assunto que “a afetaria profundamente em termos emocionais”.

*Com informações do iBahia

