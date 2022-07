Lula vem a Manaus no dia 29 de julho, diz Zé Ricardo

Manaus (AM) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem data marcada para desembarcar em Manaus. Conforme anunciou o deputado federal Zé Ricardo (PT) nas redes sociais, nesta terça-feira (5), Lula vem a Manaus no 29 de julho, e deve confirmar apoio à candidatura do senador Eduardo Braga (MDB) para Governo do Amazonas.

“Lula vem a Manaus. A previsão é para o dia 29 de julho. Lula é amigo do povo do Amazonas. Prorrogou a ZFM, gerou empregos, construiu milhares de moradias, investiu na energia, levou água para a zona leste. Lula defende os indígenas, os trabalhadores e o povo que sofre. Valeu, Lula”, escreveu Zé Ricardo.

Para senado, o ex-presidente declarou no mês passado seu apoio à reeleição do senador Omar Aziz (PSD). Em uma entrevista para uma rádio local, Lula disse que Aziz é um grande companheiro, e que se o senador tentar a reeleição, ele terá o seu apoio.

“Omar Aziz é um grande companheiro e acho que vai ser candidato ao Senado, e se for, eu quero estar junto com ele. Eu quero o apoio dele e quero apoiá-lo”, disse.

Em resposta, o senador Omar Aziz disse que também vai apoiar Lula e que está do “lado certo da história”. O candidato também disse que procura outras alianças no Amazonas. A expectativa é de que o candidato também apoie o senador Eduardo Braga (MDB) para o Governo do Amazonas.

No entanto, o apoio de Lula ao senador Eduardo Braga não agradou alguns membros do PT. O vereador Sassá da Construção Civil (PT) demonstrou sua indignação sobre a aliança entre o PT e Braga.

“Eu sei que posso ser perseguido, mas não traio a classe trabalhadora. Eu vim de lá. Não posso trair. Ele vai passar vergonha no palanque. O povo está esperando. Hoje nós somos ‘caçador’. Nós vamos pegar”, afirmou o vereador a imprensa local.

Leia mais:

Por causa de Lula, Bolsonaro cancela reunião com presidente português

Lula recua para 44% e Bolsonaro continua com 32% em pesquisa FSB/BTG

Ex-presidente Lula se casa com Janja em São Paulo