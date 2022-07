Jovem é morto a tiros após partida de futebol na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Emerson Martins de Souza, de 22 anos, foi morto a tiros durante um ataque criminoso que ocorreu após uma partida de futebol, no início da noite desta terça-feira (5), na rua cinco, no bairro Monte Sião, na Zona Leste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, Emerson estava voltando de uma partida de futebol, conversando com um homem identificado apenas como “Negão”, quando um carro modelo Celta, na cor prata, se aproximou e os ocupantes do veículo iniciaram uma série de disparos de arma de fogo contra o jovem e o outro homem.

Emerson foi atingido com três disparos na região da cabeça, um na região do abdômen e um na região do tórax. Na ocasião do crime, “Negão” conseguiu correr. Após a ação criminosa os assassinos conseguiram fugir sem serem identificados.

O jovem foi socorrido por populares para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, após dar entrada na unidade de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Até o momento não há informações sobre o a motivação do homicídio, porém, devido as características da ação criminosa a polícia não descarta acerto de contas por tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

