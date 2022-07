Horas depois de enterrar o pai, jovem é executado a tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem de 21 anos foi executado a tiros na rua Edealina, Comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, na tarde desta quinta-feira (30). A vítima foi identificada com o nome de Carlos Daniel.

De acordo com os familiares, o rapaz saiu para comprar um lanche, quando foi surpreendido por criminosos, em um veículo modelo S-10 de cor prata, e alvejado com vários tiros.

Os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram buscas no local. Porém, os bandidos não foram localizados.

Socorro

Carlos Daniel foi levado pelos familiares ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona Norte de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

Horas antes, a vítima esteve no funeral do pai, no cemitério Parque Tarumã, que morreu de uma parada cardíaca.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) colhe depoimentos de moradores do local e vai acionar imagens de câmeras de segurança de comércios próximos para colaborar com as investigações.

