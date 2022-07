Torturado até a morte: corpo é encontrado no Tarumã, em Manaus

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino ainda não identificado foi encontrado no ramal da Vertente, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, às 9h, na manhã desta quarta-feira (6).

Testemunhas informaram à polícia que criminosos em um carro não identificado passaram pelo local e desovaram a vítima. O jovem que aparenta ter idade de 18 a 25 anos estava com diversas marcas de tortura espalhadas pelo corpo. A perícia constatou que o homem sofreu 16 perfurações por arma branca.

A vítima estava vestida com uma bermuda cinza e com um lençol, que supostamente foi usado para carregarem o corpo. Equipes da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área para a atuação das demais equipes competentes. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Crimes semelhantes

Em poucas horas desta manhã, outro corpo foi encontrado em um terreno às margens da avenida Flamboyant, no bairro Distrito Industrial 2, com sinais de agressões.

A vítima estava com uma bermuda jeans, descalça e também envolta em um lençol. Uma bolsa feminina foi encontrada próxima ao corpo. A perícia identificou que a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo.

A polícia investiga se as vítimas encontradas teriam envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Manaus. Somente em dois dias, foram registrados o encontro de seis corpos.

Mais um corpo encontrado

O segundo corpo que havia sido encontrado na tarde desta terça-feira (5) e acabou sumindo em um igarapé, situado na avenida Margarida, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital, foi localizado na manhã desta quarta-feira (6) e resgatados por bombeiros.

De acordo com informações preliminares repassadas por populares, uma das vítimas é conhecida na área apenas como “Pinóquio”, a outra não foi identificada pois o rosto está mergulhado no igarapé. As vítimas estavam com as mãos amarradas e com cordas no pescoço.

O segundo corpo foi retirado do igarapé e levado para a sede do IML, onde passará pelos procedimentos cabíveis.

Edição Web: Bruna Oliveira

