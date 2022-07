Corpo é encontrado no Distrito Industrial e perícia aponta: “Levou tiro dormindo”

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6), por volta das 6h, em um terreno às margens da avenida Flamboyant, no bairro Distrito Industrial 2, com sinais de agressões.

De acordo com policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram trabalhadores da área que passaram pelo local e avistaram o corpo. A vítima estava com uma bermuda jeans, descalça, envolta em um lençol que pode ter sido utilizado para arrastá-lo até o ponto onde foi encontrado. Uma bolsa feminina também foi encontrada próxima ao corpo.

O homem tem tatuagens com os desenhos de um falcão e uma estrela. O local foi isolado para atuação da equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). A perícia identificou que a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo.

“Foi um único disparo efetuado nas costas do indivíduo. O perito acredita que ele estava dormindo e efetuaram o disparo enquanto estava enrolado na manta. Tem uma lesão no pé dele indicando que ele pode ter sido arrastado até aqui. Não sabemos de fato onde ele foi morto e a partir de agora o caso será investigado”, explicou o delegado Gerson Oliveira.

Ao término dos procedimentos, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar reconhecimento dos familiares. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na tarde deste domingo (3), boiando nas águas do Igarapé do Quarenta, localizado na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

A vítima, vestida com uma camisa do Flamengo e bermuda, foi encontrada de bruços por populares que passavam pela avenida e avistaram o corpo.

A equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e fez o isolamento do local. O resgate do corpo da vítima foi feito pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme informações de testemunhas, possivelmente, o homem foi morto em outro local, pois apareceu na área durante a chuva, o que indica que foi trazido pela correnteza de outro ponto.

Edição Web: Bruna Oliveira

