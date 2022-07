O único paciente suspeito da doença reside em Manaus, apresenta melhora clínica com regressão de sintomas

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informou, nesta quarta-feira (6), que os dois casos divulgados na terça-feira (6) não suspeitos de varíola dos macacos (monkeypox). Sendo assim, o caso divulgado sexta-feira (1º) é o único suspeito da doença no Amazonas.

O órgão informou ainda que o caso segue sendo monitorado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) do Amazonas.

O paciente suspeito da doença reside em Manaus, apresenta melhora clínica com regressão de sintomas e as pessoas que tiveram contato direto com o paciente, até o momento, não apresentaram lesões.

Os dois casos, que estavam sendo investigados como suspeitos pelo CIEVS Manaus, não preenchem a definição de caso suspeito para varíola dos macacos (monkeypox) de acordo com o Ministério da Saúde.

