Dynho Alves e Christian Figueiredo protagonizam ‘barraco’ na internet

Dynho Alves e Christian Figueiredo protagonizaram um verdadeiro barraco após a gravação do podcast “Eu Fico Loko” na noite da última terça-feira (5).

Na ocasião, ele citou a esposa do apresentador, Zoo, quando falou que iria gravar um vídeo do “OnlyFans” com ela.

A plataforma adulta virou febre entre as celebridades que decidem ganhar dinheiro com fotos e vídeos sensuais.

Nesta quarta-feira (6), o ex-participante de “A Fazenda” pediu desculpas para a influenciadora, mas reforçou sua treta com Christian e revelou que só não o agrediu por conta dos seguranças.

“Mas não retira minha palavra para o Chris, esse tremendo vacilão, que tentou se aproveitar do momento, junto do Lucas, para me desestabilizar, achou que eu ia agredir. Quem viu o podcast todo, viu que eles estavam o tempo inteiro debochando da minha cara, com as coisas do conteúdo adulto, com a Lumena”, disparou.