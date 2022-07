David Almeida nomeia mais 400 aprovados no cadastro reserva para atuação em escolas

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou a nomeação de 400 candidatos aprovados no cadastro reserva do concurso da Secretaria de Municipal de Educação (Semed), realizado em 2018, para atuarem nas unidades de ensino da rede.

Os aprovados são professores de nível superior, nas especialidades de educação infantil, educação física, ensino religioso, artes e história. Esta é a segunda nomeação realizada só este mês, na qual 300 educadores ocuparam os cargos na Semed, restando agora somente 557 candidatos.

A publicação com os nomes dos aprovados está no Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira (7), edição 5.379, página 14. A intenção do prefeito é zerar o cadastro reserva e, assim, realizar um novo concurso.

“Assinei a nomeação de mais 400 professores aprovados no cadastro reserva da Semed. Acredito que vamos conseguir zerar esse número para depois realizarmos um novo concurso público”, disse David Almeida.

A convocação deve ser publicada ainda no DOM desta sexta-feira (8), com todas as informações necessárias, para que o candidato tome posse o mais rápido possível.

*Com informações da assessoria

