Luana Piovani relata ter sofrido abuso na Globo: ‘Na época era normal’

Em entrevista para a Veja, a atriz Luana Piovani revelou que sofreu abuso aos 20 anos. Ao comentar sobre os relatos de assédio que surgiram na TV Globo nos últimos tempos, Piovani respondeu se já havia presenciado ou sido vítima de algum.

“Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no remake de ‘Anjo Mau’, estávamos na sala do diretor Carlos Manga (1928-2015). De longe, ele bateu na perna e disse ‘senta aqui'”, lembrou a atriz.

“‘Tiozinho ousado’, pensei. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado [para eu não conseguir o papel]”, completou.

Participação no BBB?

A atriz Luana Piovani protagonizou neste ano um dos momentos mais memoráveis do “BBB” (Big Brother Brasil), mesmo não tendo participado do reality da TV Globo. Ela teve um embate com o diretor do programa, Boninho, por não permitir do uso de fotos dos filhos que ela tem com o surfista Pedro Scooby, então participante do BBB.

Ex-contratada da Globo, Piovani disse que não sentiu medo de represália pela atitude com uma das figuras mais poderosas do canal: “Poder tenho eu, que não preciso nem dele nem da Globo. Já precisei, [hoje] não mais”, disparou a atriz

A atriz colocou uma condição para participar do BBB, programa que ela afirmou nunca ter assistido, apenas alguns trechos.

“[Participaria] Só se ganhasse milhões e por dez dias, no máximo. Entrava, botava fogo em Roma, tomava um banho, passava um gloss e ia embora. É um programa que expõe as mazelas humanas e incentiva as pessoas a se mostrar do pior jeito possível. A receita do bolo é deixá-las cada vez mais fragilizadas e vulneráveis”, acredita Luana.

