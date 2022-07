Destaque amazonense do judô supera lesão e projeta títulos nacionais em 2022

Manaus (AM) – Voltar a competir após uma cirurgia é para poucos. Voltar a competir em alto nível após uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho, sendo um judoca, é ainda mais difícil. Com apenas 21 anos de idade, o amazonense Filipe Filho foi capaz de superar essa adversidade, em 2021, e agora mira as competições nacionais que acontecem em 2022.

No retorno após seis meses de recuperação, Filipe já conquistou medalhas importantes: no Amazonas, o atleta foi campeão amazonense sênior e campeão amazonense Sub-21; no cenário nacional, Filipe foi bronze nos Jogos Universitários Brasileiros, e bronze no Campeonato Brasileiro Sub-21, disputado em São Paulo. A medalha classificou o judoca para a Seletiva Olímpica, fazendo dele o único amazonense da competição no ano passado.

“Foi uma lesão muito difícil. Demorei mais de um ano para conseguir voltar 100% aos treinos. Me recuperei, fiz fisioterapia com muita vontade de treinar, mas ainda não conseguia. Com muito foco nos treinos, consegui recuperar o ritmo e conquistei títulos”, destacou o atleta.

Neste ano, o atleta amazonense disputará os Jogos Universitários Brasileiros, em Brasília, no mês de setembro, e a Copa Brasil. Considerado uma promessa no esporte, Filipe Filho treina para, no futuro, representar o Brasil nas Olímpiadas.

Filipe Filho foi bronze no Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação

O amazonense já representou a Seleção Brasileira em algumas categorias. Pelo Sub-18, foi número 1 no ranking nacional para atletas do peso leve, disputando a Cadet European Cup, na Croácia. Ele também integrou todas as seleções amazonense, desde a Sub-13 até a seleção sênior.

Disciplina sempre

Estudante de medicina pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o atleta concilia a vida acadêmica com os treinos. Para ele, a disciplina é fundamental para conseguir manter um bom desempenho nas duas áreas.

“Desde pequeno sei da importância dos estudos, é algo que também me dedico. É preciso ter muito esforço e disciplina para conciliar os dois, mas junto com o treinador, conseguimos fazer dar certo. O foco, agora, é vir forte para as competições do ano e voltar aos pódios”, completou Filipe.

