Mirando oitavo título em nove edições, Brasil estreia na Copa América neste sábado (9)

Manaus (AM) – É dia de estreia para a Seleção Brasileira Feminina. Neste sábado (9), às 20h (horário de Manaus), o Brasil encara a Argentina pela primeira rodada da Copa América 2022, que será realizada na Colômbia. A partida acontece no estádio Centenário, em Armenia, e vale pelo grupo B da competição, onde também estão Uruguai, Venezuela e Peru.

O Brasil entra na competição para garantir lugar na Copa do Mundo do ano que vem, na Austrália e na Nova Zelândia e, para isso, devem terminar o torneio entre as três primeiras colocadas. Também é meta assegurar uma das duas vagas sul-americanas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, destinadas ao campeão e ao vice. Por fim, o time Canarinho também quer o oitavo título em noves edições de Copa América, além do quarto consecutivo.

Retrospecto canarinho

O torneio reúne as dez seleções da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), separadas em dois grupos de cinco, onde jogam entre si. As duas melhores de cada chave avançam às semifinais. O Grupo A, da anfitriã Colômbia, ainda reúne Equador, Chile, Paraguai e Bolívia.

Na Colômbia, Pia vive a expectativa de conquistar o primeiro título oficial à frente da seleção feminina. A técnica foi campeã do Torneio Internacional de Manaus do ano passado, após vitórias sobre Índia, Venezuela e Chile, na Arena da Amazônia, mas a competição era amistosa. A sueca de 62 anos comandou a equipe em 36 ocasiões desde agosto de 2019. Foram 19 vitórias, 11 empates, seis derrotas, 88 gols marcados (2,44 de média) e 30 sofridos (0,83).

O retrospecto da técnica contra rivais sul-americanos é bastante positivo. Em nove confrontos, são oito triunfos e apenas um empate, com 36 gols anotados (média de quatro por partida) e somente quatro sofridos (0,44 de média). A Argentina, adversária deste sábado, foi a rival mais vazada (16 vezes em quatro jogos), mas o Equador foi o time que mais sofreu nas mãos de Pia: em dois encontros foram duas goleadas brasileiras (6 a 0 e 8 a 0).

“Inimigas” íntimas

Boa parte das seleções que participam da Copa América reúnem nomes conhecidos de quem acompanha o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A Argentina, por exemplo, tem três jogadoras que atuam aqui: a zagueira Agustina Barroso (Palmeiras), a lateral Eliana Stábile (Santos) e a atacante Sole Jaimes (Flamengo). As uruguaias Karol Bermúdez e Luciana Gómez defendem o Atlético-MG (assim como a também meia Dayana Rodriguez, convocada pela Venezuela).

A relação de convocadas da anfitriã Colômbia tem a zagueira Monica Ramos (Grêmio) e a meia Liana Salazar (Corinthians). Já o Paraguai é a equipe estrangeira com mais atletas que jogam no Brasil: a zagueira Verónica Riveros (São José), a lateral Camila Arrieta (Avaí/Kindermann) e as meias Fabíola Sandoval (Avaí/Kindermann), Fany Gauto (Ferroviária) e Graciela Martínez (Vasco). Destaque, ainda, ao Equador, que é dirigido por Emily Lima, ex-técnica de Santos, São José e da própria Seleção Brasileira.

Marque na agenda

09/07 – Brasil x Argentina – 20h (horário de Manaus)

12/07 – Brasl x Uruguai – 17h

18/07 – Brasil x Venezuela 17h

21/07 – Brasil x Peru – 20h

