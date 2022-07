Massacre em Soweto, na África do Sul, deixa 15 mortos

Um grupo de homens armados com rifles e pistolas de 9 milímetros entrou no bar e começou a atirar de forma aleatória, atingindo os clientes

Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas em um tiroteio no município de Soweto, na África do Sul. As vítimas têm de 19 a 35 anos. O massacre ocorreu neste domingo (10), pouco depois da meia-noite. De acordo com relatos, um grupo de homens armados com rifles e pistolas de 9 milímetros entrou no bar e começou a atirar de forma aleatória, atingindo os clientes.

O bar fica localizado no assentamento informal de Nomzamo, nas proximidades de Joanesburgo. Quatro pessoas estão ainda em estado crítico.

Elias Mawela, comissário de polícia de Gauteng, lamentou o número de 15 mortos.

“É uma cena ruim. Quando você vê os corpos [que] estão empilhados, você pode ver que cada uma dessas pessoas [estava] lutando para sair da taverna”, disse o comissário de polícia de Gauteng ao canal de notícias sul-africano ENCA.

O motivo do ataque ainda está sendo apurado. “Não tenho dúvidas de que, com a cooperação da comunidade daqui, seremos capazes de desvendar este caso”, disse Mawela.

*Com informações de tnh1

Leia mais:

Ex-primeiro-ministro do Japão é morto a tiro durante comício

Atirador deixa pelos 6 mortos e mais de 20 feridos durante desfile do 4 de julho, nos EUA

EUA: ao menos 42 pessoas são encontradas mortas em caminhão no Texas