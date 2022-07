Corpo de usuário de drogas é encontrado com 10 perfurações e pescoço envolto por fio

De acordo com os familiares da vítima, Lucas saiu de casa após ser chamado por um conhecido para comprar “camelinho”, uma bebida

Manaus (AM) – O corpo de um homem, identificado como Lucas Silva, de 26 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 13h20, às margens de um igarapé na rua Paulo Eduardo de Lima, no conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com os familiares da vítima, Lucas saiu de casa, naquela mesma zona da cidade, após ser chamado por um conhecido para comprar “camelinho”, uma bebida alcoólica, e lanche.

“Meu irmão saiu de casa e depois não tivemos mais nenhuma notícia dele. Hoje, quando soubemos desse encontro de cadáver, viemos ao local e ele foi reconhecido. Esperamos que agora a justiça seja feita e que quem fez isso, pague [pelo crime]”, declarou o irmão, que preferiu não se identificar, em entrevista ao Em Tempo no local do crime.

Os familiares informaram ainda que Lucas seria usuário de drogas. O corpo dele foi encontrado com o pescoço envolto por um fio e com as mãos amarradas entre uma área de mata e um igarapé.

Por conta da dificuldade de acesso ao local, foi necessária a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), que resgataram o corpo.

A Perícia Criminal constatou que a causa da morte de Lucas foi estrangulamento, além de pelo menos 10 perfurações de arma branca pelo corpo.

Ao término dos procedimentos, o corpo de Lucas foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

