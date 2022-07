Trio é que protegia boca de fumo na Zona Norte de Manaus é preso pela Rocam

Manaus (AM) – Um trio foi preso pelas Rondas Ostensivas Candido Mariano (Rocam), na tarde deste sábado (9), portando cinco armas de fogo na rua José Faustino, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Os criminosos estavam protegendo uma boca de fumo.

Eles foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte de Manaus, onde foram entregues às autoridades policiais. De acordo com o sargento Reginaldo Veras, da Rocam, os presos faziam a segurança da área de tráfico da rua.

“Montamos uma operação na rua José Faustino e, segundo informações, esses marginais portavam armas de fogo na proteção de uma ‘boca de fumo’ e um deles já havia roubado a residência de um policial militar, levando a arma do mesmo. A Rocam, com essas informações, montou a operação. Chegamos ao local e apreendemos esses marginais que, estavam, inclusive, com uma submetralhadora e um silenciador”, relatou o sargento.

Rocam está atuante

Sargendo Veras garante que Rocam vai defender o cidadão contra o tráfico: ‘É pau neles’, desabafa

Além da submetralhadora, pistolas e munições também foram apreendidas. Um dos presos é chefe de uma facção criminosa do local, mas o sargento Reginaldo Veras garante que a Rocam está nas ruas para combater as ações do tráfico.

“Ele, na verdade, é o cabeça da comunidade e metido aí de facção criminosa. Desse pessoal que se dizem ‘faccionados’. Na verdade, quando a polícia chega no local, eles ficam parecendo ‘mulherzinha’, correndo em toda e qualquer direção e com medo da polícia. Mas estamos aqui para tirar os marginais das ruas e acabar com essa história de facção, seja lá qual for. A casa caiu pra eles e para qualquer outro que tentar fazer isso. E se reagir, é ‘pau’ neles. É simples assim”, comenta o sargento.

Após serem conduzidos pelos policiais da Rocam até o distrito policial, o trio, agora, está à disposição da Justiça.

