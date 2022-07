Gato fica preso em árvore de 30 metros e Corpo de Bombeiros é acionado em Manaus

Manaus (AM) – Após tentar fugir de um cachorro, uma gatinha de estimação chamada “Princesa” ficou presa no topo de uma árvore de aproximadamente 30 metros no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Até o fechamento desta matéria, o animal ainda não havia sido resgatado, já que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) solicitou outros equipamentos.

O animal está no local desde a tarde de domingo (10), na rua 160, núcleo 7. De acordo com a dona, “Princesa” já é castrada, porém, na tarde de domingo, a gatinha conseguiu rasgar a tela de proteção da janela da residência em que mora, e conseguiu fugir para a rua.

Moradores do local informaram que viram a gatinha assustada, fugindo de um cachorro. Ela entrou na residência de um vizinho e escalou a árvore, na tentativa de escapar, mas “Princesa” não conseguiu descer sozinha.

Diante disto, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar o resgate do felino. Devido à altura da árvore, e complexidade do serviço, o equipamento levado pela equipe não foi o suficiente para resgatar o animal.

A equipe do Corpo de Bombeiro necessitou solicitar outros equipamentos para concluir o trabalho de resgate da “Princesa”.

