Homem desaparece após sair de casa no Nova Cidade

Manaus (AM)- A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) busca informações sobre Vicente Michel Correa da Silva, de 33 anos, que está desaparecido desde domingo (10), por volta das 11h, após sair de sua casa, situada na rua Cincinnatti, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, Paulo Cesar Damasceno dos Santos, 51, enteado do desaparecido, relatou que Vicente avisou que iria sair com seus amigos, no entanto, não foi visto por nenhum deles. Desde então, ele não retornou para sua moradia.

Ele disse também que Vicente vestia uma camisa branca do time de futebol Vasco da Gama, bermuda marrom e chinelos, quando saiu de sua residência.

A delegada Catarina Torres, titular da unidade especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Vicente, que entre em contato com a equipe da Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia Mais:

Desaparecido, jovem é encontrado morto no Tarumã

Segundo suspeito confessa assassinato de indigenista e jornalista desaparecidos no AM

Servidores aprovam greve após fala de presidente da Funai sobre desaparecidos