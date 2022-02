Tiago Abravanel revela que fez xixi nas calças durante a festa do BBB 22

A festa da líder Jade com o tema astrologia no “Big Brother Brasil 22” rendeu bastante. Além de muita pegação, com direito até a beijo inédito entre Laís e Gustavo, a bebida também tomou conta dos brothers.

Havia um kit tequila, que foi reposto durante a noite. Tiago Abravanel aproveitou a bebida e ofereceu bons momentos que viraram memes aqui fora.

“Não é para jogar agora, a gente está bêbado. Eu mijei na minha calça gente! Eu vou pegar uma água”, disse o ator para Jessilane, Natália e Laís durante a festa.

A cena repercutiu na web e até o próprio perfil oficial do brother postou nas redes sociais dele: “A tequila bateu errado gente”, escreveram os administradores com risadas.

“Meu Deus, que mico”, avaliou um internauta, enquanto outro reconheceu que já passou pela mesma situação: “Tequila humilha qualquer um, não tem jeito”.Teve quem lembrou do avô do brother: “Imagina o Silvio assistindo isso”; e também quem brincasse com a mania de chupar dedo que Abravanel já demonstrou na casa: “Além de chupar dedo, ainda mija nas calças. Tiago orgulho da Disney”.

