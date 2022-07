Fundação Paulo Feitoza oferta vagas de trabalho para Manaus e Boa Vista

Entre os benefícios oferecidos, estão o programa de idiomas e de qualidade de vida, plano odontológico, plano de saúde, além do day-off - liberação do trabalho - no dia de aniversário e aulas de yoga.

Manaus (AM) – A Fundação Paulo Feitoza (FPFtech) está com vagas de emprego abertas para profissionais da área de tecnologia em Manaus e Boa Vista.

Há oportunidades para:

Product Owner,

Desenvolvedor Flutter Pleno,

Desenvolvedor Python,

Analista de Sistemas,

Analista de Desenvolvimento Firmware e Hardware,

Desenvolvedor Mobile,

Analista Técnico e

Analista de Testes.

Segundo a Analista de Pessoas da FPFtech, Ana Ferreira, atualmente a Fundação conta com seis colaboradores de Boa Vista, que trabalham de maneira remota e viraram case de sucesso pela excelente adaptação e integração com o time de Manaus.

“Inclusive, nesta sexta-feira, 15/7, estaremos na Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista, para apresentar o instituto aos acadêmicos de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica e divulgar as vagas de trabalho disponíveis”, afirmou Ana.

Os interessados devem se cadastrar no link https://vagas.apto.academy/home/jobs?limit=10&page=1.

Entre os benefícios oferecidos, estão o programa de idiomas e de qualidade de vida, plano odontológico, plano de saúde, além do day-off – liberação do trabalho – no dia de aniversário e aulas de yoga.

Sobre a FPFTech

A Fundação Paulo Feitoza (FPFTech) é uma instituição de Pesquisa e Desenvolvimento, sem fins lucrativos, focada na geração de soluções inovadoras, serviços e cases de sucesso globais nas áreas de Automação Industrial, Tecnologias Móveis e Assistivas, Internet, Qualidade de Software e Capacitação Tecnológica.

Há 23 anos, a FPFTech atua em Manaus com estreita cooperação com universidades e investe continuamente na formação técnico-científica de seus colaboradores, estudantes e profissionais do mercado.

