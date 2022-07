Pitty comemora disco de diamante por ‘Admirável Chip Novo’ e outras certificações

Pitty fez a alegria dos fãs na última quarta-feira (13) ao compartilhar as novas marcas alcançadas por suas músicas. Através do perfil no Instagram, a baiana mostrou os certificados de álbuns e singles recebidos da gravadora.

“Consegue contar quantos quadros tem na foto? Recebemos uma baita homenagem da @deckdisc pelos feitos recentes dos singles e álbuns, que atingiram marcas brilhantes nas plataformas de música. estamos em êxtase com essa notícia”, escreveu a cantora.

Na lista dos certificados estão um disco de diamante para “Ádmirável Chip Novo”, disco de platina duplo para “Anacrônico”, platina para “Chiaroscuro”, além de singles de ouro para “Serpente” e “Sete Vidas”.

Veja a publicação:

Se explicou

Pitty apareceu nas redes sociais para explicar, mais uma vez, o momento em que não deixou um fã se aproximar dela durante a gravação do DVD “A Trupe Delirante No Circo Voador”.

Imagens em que o fã sobe no palco e a cantora fala “vou te dar um soco”, voltaram a viralizar após o palco de um show da cantora Pabllo Vittar também ter sido invadido por fã.

Por meio de seu perfil do Twitter, Pitty revelou suas motivações para não deixar o fã no palco do show, entre elas estaria a própria segurança do rapaz.

“Gente, por motivos de : é perigoso pisar e desplugar algo no palco, e também pq atrapalha a concentração da artista. imagina, tá ali focada, e maior susto! fora que as outras tantas pessoas que tão lá querem ver o show, né não?”, escreveu na rede social.

*Com informações do iBahia

