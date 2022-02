Escalada da destruição na Amazônia

Aos olhos do mundo, o Norte do Brasil, hoje, é talvez a principal região da Amazônia acompanhada pelos satélites que registram os desastres ambientais no planeta, o que não poderia ser diferente em virtude da importância da região para o equilíbrio ambiental e do clima.



Segundo o Grenpeace, a atividade garimpeira está sendo mortal aos rios Marupá, das Tropas, Cabitutu e os igarapés Mutum e Joari, no território paraense. Nesses rios, a contaminação por mercúrio chegou a 100%, afetando tragicamente a população indígena, o que foi confirmado pela OMS (Organização Mundial de Saúde).



Antes que o caos seja instalado, urge refletir e agir com responsabilidade, inclusive, tendo em vista o Vale do Rio Madeira quase morto pela mineração criminosa.



