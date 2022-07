Idoso preso na cracolândia tem 61 passagens pela polícia por furtos

Uma prisão inusitada chamou a atenção da Polícia Civil, no Centro de São Paulo. Neste final de semana, um idoso com extensa ficha criminal foi detido, durante uma Operação policial na Cracolândia. Segundo informações do “Brasil Urgente”, da Band, o idoso é João Antônio das Neves, de 79 anos, que possui 61 passagens por furtos. A ficha criminal começa com uma prisão pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na década de 1970, quando iniciava sua vida no “mundo do crime”. Além de os crimes cometidos, João costuma resistir às prisões, conforme registros no Boletim de Ocorrência da Polícia Civil. * Com informações do site Istoé