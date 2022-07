Suspeitos são agredidos após furto de motocicleta e idoso acaba baleado em confusão

Manaus (AM) – Dois suspeitos foram agredidos pela população após um furto de uma motocicleta, ocorrido nesta quinta-feira (14), no estacionamento de um supermercado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O veículo possuía GPS e foi rastreado pelo proprietário.

De acordo com o tenente André Souza, do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Norte, o proprietário conseguiu bloquear o veículo nas proximidades de um shopping na Zona Norte de Manaus. Na sequência, foi encontrado um dos indivíduos, identificado como Humberto de Freitas Neto, que estava sendo detido pela população e sofrendo agressões.

“O outro indivíduo havia empreendido fuga a pé e, posteriormente, foi encontrado pela equipe policial nas proximidades. Humberto alegou estar sendo jurado de morte por uma facção criminosa e alegou que, desde o Coroado, estava sendo seguido por indivíduos que queriam matá-lo. Os dois suspeitos foram pegos com a materialidade do crime, mas um diz que o outro foi colocado na situação após ser enganado com a informação de uma suposta venda de um celular”, explicou o tenente.

Na ocorrência, um idoso de 62 anos, que estava na frente da própria casa, acabou sendo baleado por um “justiceiro”, que teria passado no local no momento em que a dupla era agredida e tentado atirar contra eles. O idoso foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte.

A motocicleta que havia sido furtada foi recuperada. Os dois suspeitos foram inicialmente apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia, mas em seguida o caso foi transferido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A dupla deve ser ouvida pela autoridade policial e ficará à disposição da Justiça.

