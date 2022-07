Idoso passa mal no volante e colide com carro de Cauã Reymond

Motorista de outro veículo passou mal, cruzou a pista e colidiu com o carro do ator

Cauã Reymond se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, na Avenida Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O motorista de outro veículo passou mal, cruzou a pista e colidiu levemente contra a traseira do automóvel do ator.

O incidente aconteceu quando o artista voltava de uma aula de judô, por isso ele usava um quimono. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do marido de Mariana Goldfarb, que deu mais detalhes sobre o caso.

“Hoje pela manhã um senhor que estava dirigindo um carro passou mal, cruzou a pista e colidiu com o carro do Cauã que ajudou a socorre-lo no local. O incidente foi rapidamente resolvido com a chegada do corpo de bombeiros e paramédicos. Cauã, inclusive, fez um vídeo agradecendo o apoio da equipe no local”, explicou um representante de Cauã.

No vídeo citado, publicado no Instagram, Cauã afirma: “Acabei sofrendo um acidente, está tudo bem. Faço o vídeo pra agradecer o cuidado e a atuação do pessoal do Barra Presente, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O senhor que bateu no meu carro, infelizmente, estava se sentindo um pouco mal, o Corpo de Bombeiros chegou super rápido pra atendê-lo, e, se Deus quiser, ele vai ficar muito bem”, desejou o ator. O idoso foi levado para o Hospital Lourenço Jorge.

*Com informações do site O Dia

