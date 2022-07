Agência Fitch muda perspectiva do Brasil de “negativa” para “estável”

A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou a perspectiva do Brasil de “negativa” para “estável”, e manteve a nota de crédito do país em “BB-“.

A melhora é importante para as relações comerciais e de investimento para o país. A nota transmite segurança ou insegurança aos mercados de capitais globais.

Em comunicado, a Fitch apontou que a decisão “reflete a evolução das finanças públicas em meio aos sucessivos choques dos últimos anos, desde que atribuímos a perspectiva negativa em maio de 2020.”

A perspectiva negativa para o país havia sido atribuída em maio de 2020. Dentre as justificativas para a mudança, a agência cita o primeiro superávit fiscal primário desde 2013, registrado em 2021.

“A dinâmica do crescimento no curto prazo superou as expectativas anteriores da Fitch, e um progresso incremental das reformas poderia beneficiar as perspectivas de investimento no médio prazo”, afirmou a agência.

Repercussão

A atualização da classificação ocorreu no mesmo dia em que o governo federal divulgou novas expectativas de crescimento do PIB e de queda na inflação para 2022.

“O Ministério da Economia reafirma seu comprometimento com a consolidação fiscal necessária para a continuidade do cenário da recuperação econômica” , comentou, em nota, sobre a decisão da Fitch.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Valor das exportações brasileiras sobe 20,2% no primeiro semestre

Postos de combustíveis do Sul do Amazonas são fiscalizados

Inflação medida pelo IGP-10 sobe 0,60% em julho