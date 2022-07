Ao menos 30 tartarugas são encontradas esfaqueadas em ilha no Japão

Cerca de 30 tartarugas verdes, ameaçadas de extinção, foram encontradas com cortes perto do pescoço na pequena cidade de Kumejima, na ilha japonesa de Okinawa. Os animais foram achados durante a maré baixa.

O Museu das Tartarugas Marinhas de Kumejima recebeu relatos de tartarugas vivas presas em redes no fim da semana passada. Quando os funcionários da instituição chegaram ao local, se depararam com a grande quantidade de animais com forte sangramento e à beira da morte.

A suspeita da polícia local é de que os animais tenham sido perfurados com algum material afiado, como uma faca. A maior parte delas não sobreviveu e uma foi recolhida pelo museu para investigar a causa da morte.

De acordo com o porta-voz da instituição, Yoshi Tsukakoshi, as tartarugas são consideradas “inconvenientes” por pescadores locais por comerem as ervas marinhas da região, afastando os peixes.

O jornal japonês Mainichi ouviu um operador de pesca não identificado que admitiu ter ferido os animais ao soltar uma rede de pesca.

“Muitas delas estavam presas em redes de pesca. Eu desembaralhei algumas e as soltei no mar, mas não consegui soltar as pesadas, então eu as esfaqueei para me livrar delas” , confessou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Portugal e Espanha têm mais de mil mortes por calor

Bombardeio russo mata seis em cidade da Ucrânia

Atirador mata três em shopping nos Estados Unidos