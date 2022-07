Projeto leva crianças da periferia para visitação de espaços culturais em Manaus

Para participar do projeto, os interessados podem entrar em contato com a produção para se cadastro

Manaus (AM)- Com o objetivo de realizar um circuito formativo em artes cênicas jovens da periferia de 6 zonas de Manaus, o projeto “De uma ponta a outra” já está possibilitando a ida de grupos de crianças e jovens a um passeio por espaços culturais na cidade de Manaus, sedes de companhias, teatros públicos e privados.

O projeto também oferece uma formação por meio de oficinas de acrobacias aéreas, malabares e teatro. As vagas ainda estão abertas.

O projeto, de autoria da atriz e produtora independente Kelly Vanessa, além de proporcionar uma ocupação formativa no Centro Cultural Barravento com os grupos participando de oficinas de acrobacias aéreas, malabares e teatro também viabiliza aos presentes uma exibição de um espetáculo circense e um espetáculo teatral no espaço com acesso gratuito no último dia de cada semana.

“Em cada semana receberá um grupo de jovens oriundo de um bairro periférico de Manaus no Centro Cultural Barravento, para uma programação de 4 dias. O primeiro dia é destinado a uma excursão nos espaços culturais públicos e privados na cidade, para participar de oficinas de acrobacias aéreas, teatro e malabares no Barravento e o quinto dia é destinado a apreciação de um espetáculo circense também no Centro cultura Barravento. Ao final de cada espetáculo faremos uma bate-papo com os artistas convidados e os alunos”, explicou a produtora do projeto.

Para participar do projeto, os interessados podem entrar em contato com a produção para se cadastrar por meio do telefone 92 9156-0993.

“Esse projeto funciona, de forma inicial, fazendo uma visitação nas comunidades, nós vamos até o os bairros, procurando organizações, igrejas que já desenvolvem atividades com essas crianças”, explica Kelly.

Já foram alcançadas cerca de 25 crianças da zona sul, mais especificamente do bairro japiim. As primeiras crianças já participaram da formação no centro cultural barravento. O projeto terá uma duração de 6 semanas.

Inspiração do Projeto

Refletindo sobre o pouco acesso ou a falta do fazer artístico dentro dos bairros periféricos da capital e pensando em como aproximar a arte dos moradores, vizinhos e adjacentes, nasce o Projeto que surge da vontade de levar arte e conhecimento artístico para os lugares de nossa vivência, nossa própria comunidade.

“O projeto tem como proposta levar jovens dessas comunidades para conhecer espaços públicos e privados em sua maioria localizados no Centro da capital amazonense, bem como a ocupação formativa desses alunos no Centro Cultural barravento, onde em 3 dias farão aulas de teatro, acrobacias aéreas e malabares”, afirmou Kelly.

Na contramão de um projeto que vai até a comunidade, este prioriza o acesso ao equipamento cultural, onde para além das oficinas e do espetáculo cada aluno vai conhecer os bastidores, os profissionais envolvidos em cada ação, é um projeto de pedagogia do espectador, pensando em cativar esse futuro apreciador das artes cênicas.

“Notamos que a periferia desconhece muitos dos espaços culturais locais, devido as adversidades de tempo, logística, transporte público ou por não se sentirem pertencentes. Esta iniciativa parte do desejo de que essas pessoas possam ocupar mais espaços e que no futuro sejam assíduos frequentadores de oficinas, cursos, apresentações e eventos realizados na cidade”, defendeu a produtora.

Os jovens selecionados serão contatados primeiramente através de seus responsáveis para poder adquirir a liberação para participarem do projeto.

