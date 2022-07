Artistas da Amazônia Legal tem até domingo (17) para inscrição em edital cultural

Músicos, instrumentistas, DJs, VJs, artistas sonoros, de slam e artistas do visual residentes dos nove estados que compõem a região da Amazônia Legal (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins) podem se inscrever até o dia 17, próximo domingo, para concorrer ao edital do Labsonora.

O Labsonora é um edital para artistas amazônicos, realizado pelo LabVerde, em uma parceria inédita com o Festival Se Rasgum, de Belém (PA), que amplia suas ações para novas experiências musicais.

Para concorrer, o interessado deve desenvolver trabalhos autorais/ composições próprias e ter, pelo menos, 5 anos de experiência.

As pessoas podem se inscrever por meio da ficha de inscrição on-line no site do LabVerde, com minibio, release ou apresentação textual de seu trabalho, links de álbuns, EPs, faixas lançadas, vídeos de performance ao vivo ou portfólio para artistas visuais.

O Labsonora é um programa de residência colaborativo e imersivo para a composição musical e produção sonora a partir da escuta sensível dos ambientes e da pesquisa no campo da cultura oral, música ancestral, bioacústica e field recording.

No total, serão 10 selecionados que terão a oportunidade de mergulhar no universo de experimentação em um dos maiores ecossistemas do planeta durante 10 dias – de 22 de setembro a 1º de outubro deste ano –, em busca de seus sons e imagens com uma programação intensa, mediada por ecólogos e conhecedores locais em reservas ambientais e comunidades indígenas no Rio Negro, Amazonas.

Para a diretora do LabVerde, curadora e idealizadora do Labsonora, Lilian Fraiji, durante os 9 anos do projeto passaram pela região 140 artistas de 37 países, pautados em questões ambientais e amazônicas, que acabam repercutindo, ecoando e escoando arte, cultura, debate e a experiência vivida na imersão.

“Esse ano estamos enfatizando muito a participação dos artistas da Amazônia e criamos um edital específico para isso, em parceria inédita com o Se Rasgum, fortalecendo a cena na Amazônia Legal e deixando o projeto ainda mais completo. O LabVerde tem a pegada de produzir conteúdo cultural sobre questões ecológicas e da sociobiodiversidade, enquanto o Se Rasgum organiza o festival e escoa música, além de pautar artistas da Região Norte para o Brasil”, explicou Lilian.

Seleção

A seleção dos artistas será realizada por uma comissão de profissionais e, após essa imersão, os participantes terão um mês para entregar um trabalho finalizado, sobre as questões discutidas durante a residência que serão disponibilizados nas redes sociais.

A cantora Anne Jezini participou do LabVerde edição 2019 e contou que foi uma experiência extremamente positiva e engrandecedora como artista e como pessoa, vivenciando palestras imersivas com os maiores cientistas que trabalham temas da biologia, meio ambiente e conservação na Amazônia.

“O projeto adicionou muitas camadas de referências e conhecimento para mim como artista, mesmo eu tendo formação em Ciências Biológicas com ênfase em Biodiversidade e Conservação. Reviver esse conhecimento, atualizar os conceitos foi muito positivo para poder se apropriar de pautas com mais consciência, de maneira que faça sentido ao meu trabalho”, contou.

A residência Labsonora é o início de uma série de ações culturais, fruto da parceria entre o Labverde e a Se Rasgum Produções, que engloba orientações artísticas on-line e a realização de um Festival em Manaus, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.

