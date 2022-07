Rafael Hettsheimeir retorna para o basquete do Flamengo

Rafael Hettsheimeir está de volta ao FlaBasquete. O pivô de 2,11m é multicampeão com o Manto Sagrado e retorna ao Rubro-Negro após uma temporada pelo Bauru.

Em sua primeira passagem pela Gávea, em 2020/21, o paulista de Araçatuba conquistou tudo que disputou: Champions League – sendo MVP das finais -, NBB, Super 8 e Carioca.

“Muito feliz por estar voltando para o Mengão. Fui muito feliz lá, tenho muitas boas lembranças, a gente conseguiu grandes títulos. Espero poder ajudar a Nação a conquistar todos os objetivos da temporada. Estou feliz em voltar a trabalhar com o Gustavo, que, além de uma grande pessoa, é um grande treinador. Ele é um cara que me ajudou bastante tanto no aspecto do jogo, quanto na parte tática e na parte física. Me encaixo bastante no estilo de jogo do Gustavo e espero ajudar a equipe. Feliz de rever alguns companheiros, do time, onde fiz grandes amizades, e da comissão técnica, os preparadores Bruno (Nicolaci), Vinicius (Lima), o Ricardo (Machado, fisioterapeuta), que são excelentes profissionais e me ajudaram na minha evolução no Flamengo. Em resumo, é só felicidade. Espero fazer uma grande temporada”, disse Hettsheimeir.

Hett coleciona convocações pela Seleção Brasileira e foi campeão pan-americano com a Amarelinha em 2015. Experiente, ele jogou por oito anos na Espanha – por Real Madrid, Málaga, Fuenlabrada, entre outros – e foi jogador do Franca por duas temporadas.

Além dos títulos conquistados defendendo o Manto Sagrado, o pivô tem currículo invejável: campeão da Liga das Américas, bicampeão da Liga Sul-Americana, hexacampeão paulista, campeão e MVP da Copa Super 8, campeão brasileiro e campeão da Liga Espanhola.

“Estamos repatriando um ídolo, que só saiu por questões familiares. Ele foi o MVP da nossa conquista da Champions League Americas e é mais um destaque de nível internacional. Um craque dentro e fora das quadras. Atuando sob o comando da comissão técnica liderada pelo Gustavinho e com o trabalho de excelência do nosso CUIDAR, ele atingirá seu ápice de rendimento. Temos confiança de que Hett será protagonista em um plantel formado para entrar como favorito em todas as competições que disputar”, disse Guilherme Kroll, vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo.

Hettsheimeir se une a Rafael Rachel, Gui Deodato, Martin “Loku” Cuello, Rafael Mineiro, Nicolas “Penka” Aguirre, Olivinha, Yago e Gabriel “Jaú”, confirmados para a próxima temporada. O técnico Gustavo De Conti também renovou com o FlaBasquete e seguirá no comando da equipe.

As equipes de basquete do Clube de Regatas do Flamengo contam com recursos de seus patrocinadores – BRB, MOSS, TIM, ABC da Construção, PixBet, AmBev, Rede D’or, IRB Brasil RE, CSN, Brasil Plural, EY – via Lei de Incentivo Federal/Ministério do Esporte (IR) e Lei de Incentivo Estadual/Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje) do Rio de Janeiro, além de apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

*FlaBasquete

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Seleções do Brasil garantem vaga no mundial de basquete sobre rodas

Basquete paralímpico mira no topo da América

Atletas de Manaus viajam para disputa de campeonato em Belém