Após fala de Bolsonaro em reunião, bancada do AM repudia ‘discurso golpista’

Manaus (AM) – Durante a reunião com embaixadores de dezenas de países, na tarde desta segunda-feira (19), Bolsonaro elencou uma série de apontamentos contra a estrutura do sistema eleitoral brasileiro, mais especificamente às urnas eletrônicas. As críticas cercadas por mentiras também foram dirigidas a ministros do STF e ao TSE. Em discordância com as críticas de Bolsonaro, parlamentares do Amazonas defenderam o sistema eleitoral do Brasil, e repudiaram qualquer tentativa de ato antidemocrático.

Aos embaixadores, Bolsonaro teceu uma narrativa de insinuação da ineficácia em relação a segurança das urnas eletrônicas. Acrescentou que o país só terá “paz” caso o Tribunal Superior Eleitoral mude o funcionamento das urnas.

Além disso, também atacou os ministros do Superior Tribunal Federal. Os principais alvos de Bolsonaro foram Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, e Edson Fachin, o presidente do TSE, o qual, foi chamado de ‘idiota’ e ‘imbecil’.

“O senhor Barroso, como o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É o contrário que está acontecendo”, disse Bolsonaro na reunião com os embaixadores.

De acordo com o deputado federal, Bosco Saraiva (PSD), as informações e críticas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro não procedem, visto que ele caracteriza o processo eleitoral brasileiro como ‘forte’ e ‘transparente’.

“As urnas eletrônicas do TSE são comprovadamente seguras, pois já foram testadas diversas vezes em tantas eleições, além do que, recentemente, essas urnas foram a testes redobrados e públicos. De resto, qualquer manifestação, pública ou não, que tente desmoralizar nossas democráticas eleições não passam de factoides eleitoreiros que não irão prosperar”, afirmou.

Já o deputado federal Zé Ricardo (PT), analisou como absurdo o presidente questionar o sistema eleitoral e, principalmente, as urnas. Para ele, houve um tom golpista por parte de Bolsonaro na reunião com os representantes das embaixadas.

“Na verdade, ele já está preocupado porque vai perder as eleições. Com isso, ele quer justificar essa derrota. É um governo que está empobrecendo a população, um governo que teve a volta da fome, e incompetência em administrar a economia, que hoje está corroendo com a inflação e prejudicando, portanto, a população. É mais uma vez um discurso golpista, um discurso que não cabe neste momento onde as instituições eleitorais estão consolidadas. Nós estamos falando já de quase 30 anos de eleições sem nenhum problema em relação às urnas, um sistema que é conferido com toda a tecnologia necessária”, destacou o parlamentar.

Nas redes sociais, o senador Omar Aziz (PSD) publicou críticas ao Bolsonaro pelos apontamentos sem provas substanciais das acusações sobre a inseguranças do processo eleitoral. Também observou que as denúncias de Bolsonaro já foram rebatidas e esclarecidas por instituições como o TSE.

“Ele não apresentou nada de novo sobre o sistema eleitoral. As alegações sem substância que ele faz já foram contestadas. Não merecem comentário, a não ser pelo fato de que a repetição desse lenga-lenga evidencia cada vez mais as intenções golpistas que ele alimenta”, publicou o parlamentar.

Em seu perfil do twitter, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD) classificou o episódio protagonizado por Bolsonaro como “patético”, e tripudia as atitudes do presidente.

“Hoje, Bolsonaro consolidou o apoio da comunidade internacional ao sistema eleitoral brasileiro. Foi patético, e disse ao mundo que está apavorado com a iminente derrota. Mas, é preciso denunciar o escandaloso uso da estrutura de governo com objetivos eleitorais e antidemocráticos”, declarou.

