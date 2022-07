Biblioteca Pública do Amazonas receberá nome do poeta Thiago de Mello

O PL aguarda sanção do Governo do Amazonas

Manaus (AM)- A Biblioteca Pública do Amazonas, localizada na rua Barroso, no Centro de Manaus, terá o nome alterado para “Biblioteca Pública Thiago de Mello”, em homenagem ao poeta amazonense.

Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o Projeto de Lei (PL) n. 33/2022 do deputado Felipe Souza (Patriota), que propôs a alteração do nome da Biblioteca Pública para “Biblioteca Pública Thiago de Mello”.

No texto, o parlamentar ressalta a importância de Thiago de Mello, e de suas obras, que também reforçam a preservação da Amazônia.

“Thiago de Mello é um dos poetas mais influentes e respeitados do país. Ele deixou um legado belíssimo para a nossa região e nada mais justo que fazer essa singela homenagem a ele”, disse Felipe.

O texto também ressalta que uma placa, contendo a foto e biografia do homenageado, deverá estar em local visível e, preferencialmente afixada na fachada principal do edifício sede da biblioteca. O lugar possui um acervo de obras raras, periódicos antigos, material acadêmico extenso, além de ser um dos lugares mais belos do centro de Manaus.

O PL aguarda sanção do Governo do Amazonas.

Homenageado

O poeta homenageado nasceu no município de Barreirinha, interior do Amazonas. Ainda na infância, mudou-se com a família para Manaus. Em 1946, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, mas não concluiu o curso para seguir a carreira literária. Através de suas obras muitos puderam conhecer a Amazônia por um prisma diferente.

Thiago é autor de obras como Silêncio e Palavra (1951), Manaus, Amor e Memória (1984) e Mormaço na Floresta (1981). Além de Os Estatutos dos Homens (1977), um contundente manifesto literário de combate à ditadura no Brasil.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Corpo de Dança do Amazonas lança espetáculo em homenagem a Thiago de Mello

Manaus recebe sarau em homenagem a Thiago de Mello

Em cinco anos, 764 bibliotecas foram fechadas no Brasil