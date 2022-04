Corpo de Dança do Amazonas lança projeto em homenagem a Thiago de Mello

Vídeos inspirados nas obras do escritor amazonense foram gravados em espaços culturais do Estado

Manaus (AM) – No dia 13 de maio, às 19h, no Teatro da Instalação (rua Frei do Inocentes, Centro), o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) lança o projeto audiovisual “Palavras em Movimento, uma homenagem a Thiago de Mello”. A ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, encerra a programação alusiva ao Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, com entrada gratuita.

O projeto, com direção artística de Mário Nascimento e curadoria literária de Allison Leão, consiste na exibição semanal de vídeos de dança, inspirados nas obras do escritor amazonense, falecido em janeiro deste ano. Segundo o produtor artístico Wallace Heldon, foram produzidos 20 vídeos, que vão ser publicados nas plataformas digitais.

“Esse material audiovisual traz releituras de trechos de poemas, textos e livros de Thiago de Mello, escolhidos e interpretados por bailarinos do CDA. Todas as quartas e sextas-feiras, um vídeo será postado nas redes sociais do CDA e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além do Youtube”, afirma o produtor.

“As gravações aconteceram nos espaços culturais gerenciados pelo Governo do Amazonas”.

Catalogação

A produção artística do “Palavras em Movimento” iniciou em 2020, durante o período de isolamento por conta a pandemia de Covid-19, quando o CDA lançou o projeto “Sobreviver”, que reúne vídeos de dança gravados e editados pelos próprios bailarinos. Conforme o produtor, o material foi postado nas redes sociais e teve grande repercussão.

“Conseguimos conversar com o público da internet e consolidar uma nova plateia, para divulgar o trabalho do CDA e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Estamos dando continuidade a este projeto e, assim, conseguimos atender este novo público que a pandemia nos trouxe”,

comentou Wallace Heldon.

Estreia

O primeiro vídeo, “Uma valsa que cega”, foi gravado no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), interpretado pelo bailarino Luan Cristian. Em seguida, está programado um debate com a participação da diretoria do CDA, profissionais da dança, acadêmicos, comunidade artística e público em geral.

Segundo o titular da pasta de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o projeto “Palavras em Movimento” faz uma homenagem ao poeta Thiago de Mello.

“Associar a dança a um dos poetas mais influentes e respeitados do país é louvável. Os vídeos produzidos vão traduzir o homem nortista e sua posição na sociedade de maneira singular, que somente a dança consegue transmitir para o público”, destacou o secretário.

Ficha técnica

O projeto “Palavras em Movimento – Uma homenagem ao Poeta Thiago de Mello” é uma realização do CDA em parceria com o Núcleo Audiovisual e Departamento dos Centros Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Além de Wallace Heldon, na produção artística, e Mário Nascimento assina a direção artística. Victor Venancio, Helen Rojas, Alex Maia, Gandhi Tabosa atuam como assistentes de vídeo, Eduardo Klinsmann e Paulo Chamone trabalham na assistência de produção e criação, e Allison Leão, na curadoria literária.

