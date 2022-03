Manaus recebe sarau em comemoração aos 96 anos de Thiago de Mello

No evento comemorativo haverá palestras, recitações e encerra com sarau e show de hip

Manaus (AM)- Em comemoração do aniversário de nascimento de 96 anos do poeta Thiago de Mello, o Museu da Cidade de Manaus (Muma), na praça Dom Pedro II, no Centro Histórico recebe uma programação especial com uma tarde de palestras e sarau lítero-musical.

A programação é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

No evento comemorativo haverá palestras, recitações e encerra com sarau e show de hip hop, no museu de Manaus.

Programação

As palestras começam às 14h30, com abertura realizada pelo presidente do Concultura, Tenório Telles, com o tema “Thiago de Mello: vida e poesia”. Às 15h30, de interlúdio poético: leitura de poemas. Logo após, às 15h45, mesa temática: “A presença de Thiago de Mello na poesia brasileira – Temas e significado poético”, com a mediação do vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, tendo como debatedores o escritor, José Almerindo da Rosa e a escritora e editora, Neiza Teixeira; fechando com recital poético: “Thiago de Mello, o poeta da liberdade”, com o poeta Dori Carvalho.

O sarau será com a participação especial do Grupo de Hip Hop Nativos Crew Produções, onde o MC W vai fazer rima em cima da poesia do Thiago de Mello.

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Sesc reinaugura biblioteca em homenagem ao poeta Thiago de Mello

Neusa Borges recebe prêmio em contribuição à cultura

Mostra Literária exalta criação regional