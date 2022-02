Esporte do Amazonas ganha investimento de R$ 700 mil

O esporte comunitário é o principal foco do investimento, que visa incentivar atividades esportivas para crianças e adolescentes de comunidades em todo estado

Manaus (AM) – O esporte no Amazonas recebeu um fomento de R$700 mil que visa promover atividades esportivas para mais de cinco mil crianças e adolescentes.

O projeto “Mais Esporte no Interior” foi lançado na manhã da última sexta-feira (18), pelo Governador do Estado, Wilson Lima, e vai gerar fomento para 14 municípios.

O esporte comunitário é o principal foco do investimento, que visa incentivar atividades esportivas para crianças e adolescentes de comunidades em todo estado.

Durante a coletiva na Vila Olímpica de Manaus, na zona centro-oeste, Wilson Lima destaca que o fomento é justamente para a inserção das crianças no meio esportivo. Para ele, o esporte vai além do desenvolvimento de uma habilidade e colabora para que tire os pequenos do mundo do crime.

“O esporte não é só o desenvolvimento de uma habilidade, mas é a formação de cidadãos. Toda vez que investimos no esporte, estamos investindo na saúde e também na área de segurança. A criança que está envolvida com uma atividade esportiva, ela tá longe, por exemplo, de ser convidada para o tráfico de drogas e o envolvimento com a violência”, destaca Lima.

Cada um dos 14 municípios receberam R$50 mil por meio do chamamento público “Mais Esporte no Interior”. O fomento é para compra de materiais esportivos e manutenção de áreas que necessitam de atenção do poder público.

“Estamos fazendo o repasse de R$700 mil para 14 prefeituras do interior, para que possam comprar material e ter uma estrutura mínima para que essas crianças possam ter condições de desenvolver essas atividades”, apontou o governador do Estado.

Os 14 municípios a receber o incentivo foram: Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Beruri, Careiro da Várzea, Fonte Boa, Humaitá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Santa Izabel do Rio Negro, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Fonte Boa foi um dos municípios a receber o incentivo. Foto: Diego Peres/Secom

Uma das cidades que recebeu o fomento e que poderá formar grandes atletas, é Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus). O representante do município, Jorge Martins, destacou a importância do investimento para os desportistas da cidade.

“Nossa cidade é um grande celeiro de craques, campeã em várias modalidades no estado e, certamente, todo esse investimento irá contribuir para que haja um fortalecimento do nosso esporte. Em nome do nosso prefeito e de todos os desportistas do nosso município, queremos trazer essa gratidão e agradecimento”.

Projeto Pelci

A capital amazonense também receberá incentivos no esporte, por meio do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que vai alcançar mais de 5 mil crianças e adolescentes, em Manaus e em outras seis cidades, com atividades desportivas.

O projeto Pelci vai beneficiar mais de 5 mil crianças e adolescentes do Amazonas. Foto: Diego Peres/Secom

O Pelci, é um projeto coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e vai ampliar e desenvolver atividades desportivas na capital e interior do Amazonas, também com foco no esporte comunitário.

Wilson Lima revelou que o projeto já chegou a cinco áreas esportivas que foram revitalizadas, e que até o fim de 2022, a ideia é reformar 50 campos que já estão sendo definidos pela FAAR.

“Nós já reformamos cinco campos comunitários e vamos reformar até o final deste ano, algo em torno de 50 campos, que já estão sendo definidos pela nossa Fundação de Alto Rendimento”, revelou o governador.

O Pelci vai atender mais de 5 mil jovens e adolescentes, na capital e seis no interior, nos municípios de Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

O projeto vai promover materiais esportivos, suporte técnico para o desenvolvimento do esporte e investimento em escolinhas comunitárias, que formam dezenas de estudantes.

“Vamos fomentar com materiais esportivos e dar todo esse suporte técnico para que o esporte se desenvolva, não só na capital, mas também no interior. Aqui em Manaus terá como base as escolinhas nos bairros, escolinha de futevôlei e também a escolinha dos campeões da vila”, explicou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Futevolêi +

Durante a coletiva, Wilson Lima inaugurou a nova quadra de Futevôlei da Vila Olímpica, espaço que será a base para novos programas esportivos da Faar, e ainda lançou o Mais Futevôlei nos Bairros, que iniciará em março em Manaus.

Manaus vai ganhar campos de futevolêi em diversos pontos da cidades, que contará com um monitor para acompanhar o desenvolvimentos dos alunos que se interessarem pelo projeto.

“Estamos lançando hoje o futevôlei+, com quadras espalhadas pela cidade, e monitores para dar orientação a essas crianças e adolescentes”, revelou.

RespirAR

Durante o evento, o governador entregou certificados de alta para mais de 80 pacientes do projeto RespirAR, que atende pacientes com sequelas da Covid-19.

A iniciativa oferece serviço de fisioterapia e educação física de forma gratuita a pacientes com sequelas pós-Covid-19. O projeto realizou 50 mil consultas em 10 unidades, e após o tratamento de pacientes da covid, passará a trabalhar na prevenção da doença.

