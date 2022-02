Municípios do AM são aprovados no Edital “Mais Esporte no Interior”

As cidades que não foram aprovados no credenciamento terão entre os dias 14 e 16 de fevereiro para apresentarem seus recursos

Manaus (AM)- Para incentivar a prática de modalidades esportivas, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), aprovou o plano de trabalho de 14 municípios que deverão receber o recurso de R$ 50 mil do chamamento público “Mais Esporte no Interior”.

Ao todo, o Edital disponibilizou às 62 cidades do estado, um total de mais de R$ 3 milhões ao esporte de base.

“Com um olhar estratégico, o Governo do Amazonas entendeu que para alcançar o alto rendimento, é necessário estruturar o esporte de base. Desta forma, os municípios aprovados contarão com um montante de R$ 50 mil para investirem em seus projetos, dando oportunidade para que futuros talentos possam aparecer e representar o estado em grandes competições”, ressaltou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

As 14 prefeituras aprovadas no Chamamento Público que, terão entre os dias 21 de fevereiro e 4 de março para apresentação dos devidos documentos, são: Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Beruri, Careiro da Várzea, Fonte Boa, Humaitá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Santa Izabel do Rio Negro, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Um dos municípios que tiveram seu plano de trabalho aprovado foi o da prefeitura de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus). A cidade tem como coordenador do setor da juventude e do projeto “Geração do Bem”, Isaac Freitas, que aproveitou a oportunidade para mostrar sua gratidão ao Governo do Estado.

“Quero agradecer ao governador do Estado, Wilson Lima e a Faar, com o Jorge Oliveira, por esse grande apoio ao esporte do nosso município, que será de grande importância para o desenvolvimento do esporte e contribuir para que as crianças, adolescentes e jovens possam participar e desenvolver habilidades esportivas”, afirmou Isaac Freitas.

Os municípios que não foram aprovados no credenciamento terão entre os dias 14 e 16 de fevereiro para apresentarem seus recursos. No dia 18 de fevereiro será publicado a lista definitiva do Edital.

