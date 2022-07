Joe Biden testa positivo para Covid-19

Washington DC – O comunicado da Casa Branca chegou no meio da manhã desta quinta-feira (20) Assinado pela porta-voz Karine Jean-Pierre, o texto afirma que Joe Biden testou positivo nesta manhã, está totalmente vacinado contra a covid-19, recebeu duas doses extras do imunizante e tem sintomas leves. “Ele já começou a tomar Paxlovid” informou a porta-voz se referindo ao antiviral desenvolvido especialmente para tratar a covid. “De forma consistente com a orientação do CDC – Centro de Controle e Prevenção de Doenças – ele seguirá isolado na Casa Branca e irá continuar a seguir todas as suas tarefas durante este período. Ele esteve em contato com os funcionários da Casa Branca por telefone nesta manhã e vai participar das reuniões agendadas por telefone ou zoom da residência oficial.”

A porta-voz ainda informou que o presidente americano seguirá em isolamento até testar negativo para Covid19 e uma vez que isso aconteça retornará para as atividades diárias presencialmente.

A Casa Branca informou que irá dar informações diárias sobre o estado de saúde do presidente americano enquanto ele continua com as atividades de trabalho em isolamento. Pessoas que tiveram contato próximo com ele serão contactadas ao longo do dia incluindo integrantes do Congresso e jornalistas. O último teste negativo para covid-19 do presidente americano foi na 3ªfeira, dia 19 de Julho.

Na quinta-feira (20), Biden viajou à Massachussets. Ele saiu da Casa Branca no fim da manhã e passou longe dos jornalistas que o aguardavam na área verde do jardim externo. A agenda desta 6ª feira (21.jul) incluía uma ida à Pensilvânia. O presidente americano discursaria ali sobre o plano bipartidário para reduzir o acesso às armas nos Estados Unidos.

De lá, Biden iria direto para Delaware, onde tem a residência da família.

*Com informações da assessoria

