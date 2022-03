Joe Biden chama Vladimir Putin de “açougueiro”

Depois de se reunir com refugiados ucranianos na Polônia na manhã deste sábado (26), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o líder russo, Vladimir Putin, de “açougueiro”.

A frase foi dita após Biden ser questionado sobre as ações de Putin contra a Ucrânia.

“Ele é um açougueiro. É isso o que ele é”, declarou o norte-americano a jornalistas, depois do encontro com refugiados e com o presidente da Polônia, Andrzej Duda.

O encontro com refugiados ocorreu no Estádio Nacional de Varsóvia, onde há uma central de cadastramento de ucranianos no país.

Conforme a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 3,7 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o início da guerra. Do total, 2,2 milhões estão na Polônia.

Na sexta-feira (25), Biden afirmou que os Estados Unidos receberão 100 mil refugiados ucranianos e oferecerão US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bilhões) em ajuda humanitária ao país.

Agenda na Polônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa, neste sábado (26), de agenda extensa na Polônia. Durante a manhã, ele se reuniu com os ministros das relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia, em um hotel no centro de Varsóvia.

Depois, Biden se encontrou com o presidente polonês, Andrzej Duda. Em discurso após agenda com o líder, Biden afirmou que Vladimir Putin, mandatário russo, tentou separar a Organização do Tratado do Atlântico do Norte (Otan).

“O ponto mais importante que nos une é a liberdade. […] Putin foi capaz de dividir a Otan e tentou separar o Ocidente e o Oriente. Mas ele não está conseguindo fazê-lo. Permanecemos juntos e acho que é muito importante que permaneçamos no mesmo ritmo”, pontuou.

A visita à Polônia ocorre depois da participação do norte-americano na reunião emergencial da Otan, na quinta-feira (24) — exatamente um mês após o início da invasão russa. A Polônia sugeriu que a Rússia seja excluída do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. A medida foi apoiada pelos Estados Unidos.

*Com informações do Metrópoles

