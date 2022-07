Manaus sedia evento para universo pop e geek no fim de semana

Manaus (AM) – Manaus sedia a partir desta sexta-feira (22) o evento “É cult, é pop, é geek”. Com uma extensa programação, as atividades prometem atrair os apaixonados pelo universo de K-Pop, Cosplay Games, Cinema, Quadrinhos e Animes.

Realizado em parceria com a Casa Geek 42, o evento é aberto ao público e acontece no piso L2 do Shopping Ponta Negra, das 12h às 22h.

Na programação haverá bate papo sobre temas geeks, espaço para jogos de tabuleiro e de cartas, quiz geek, karaokê anime e campeonatos de K-Pop, Just Dance e cosplay.

Programação

Na sexta-feira (22), a programação terá Free Play Just Dance, às 12h, apresentação de K-Pop às 16h, Karaokê Anime às 16h30, bate papo geek 17h, quiz geek às 17h30 e Free Play Just Dance às 18h.

No sábado (23), o evento inicia às 12h com jogos de Just Dance. Às 15h haverá apresentação de K-Pop, e às 15h30, acontece o quiz geek. Já às 16h, inicia-se o campeonato de Just Dance, que terá o resultado no mesmo dia. Às 19h, haverá apresentações de k-Pop e às 20h30 apresentações de just dance.

Encerrando o evento, no domingo (24) às 12h, haverá apresentação de K-Pop. Às 13h, o DJ Belfort toca no evento. Já às 14h haverá apresentações de K-Pop e às 14h30, quiz geek. A partir das 15h inicia o campeonato de K-Pop e às 17h30 o de Cosplay. As apresentações de K-Pop seguem a partir das 19h30.

Encerrando a programação às 20h30 será divulgado o resultado das competições do dia.

