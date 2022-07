Arturo Vidal é apresentado no Flamengo

O chileno Arturo Vidal foi apresentado na tarde desta segunda-feira (18), no Ninho do Urubu, como novo jogador do Flamengo. O atleta de 35 anos assinou contrato até dezembro de 2023.

Em entrevista coletiva, ele falou sobre a emoção de ter seu nome gritado no Maracanã, sonho de conquistar a Libertadores, entre outros assuntos.

Em suas primeiras palavras no Ninho do Urubu, Arturo conta sobre a emoção de jogar no time carioca. “Antes de tudo, quero agradecer as palavras de todos. Fico arrepiado! Sempre quis jogar pelo Flamengo e falava com Renato Augusto e Rafinha. Estou muito feliz no Rio, era um sonho. Falta um pouco para ser mais feliz, quando entrar em campo com a camisa do Flamengo. Acredito que será o momento mais feliz da minha carreira”, pontuou.

Em entrevista coletiva, o jogador fez comparação do futebol brasileiro com o europeu e enfatizou que o Brasil possui o melhor futebol. “Futebol europeu é mais físico, mas quando entrar em campo vou poder responder melhor essa pergunta. Tecnicamente, os jogadores daqui são melhores do que na Europa”, declarou.

Ainda em entrevista coletiva, Arturo explica que foi Renato Augusto, no Bayer Leverkusen, em 2008, quem falou do Flamengo para o jogador e que desde então, surgiu a expectativa de fazer parte do elenco.



“Ganhar a Libertadores sempre foi um sonho. Quero conquistar muitas coisas, mas a Libertadores é algo que todo garoto sonha em ganhar. Espero vencer com o Flamengo”, finalizou.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Marcelo Cortes / CRF

